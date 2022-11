La Fiorentina conclude alla pari col Basaksehir ma i turchi vincono il girone. La CLASSIFICA FINALE del Gruppo A

Niente da fare per la caccia al primo posto del girone A di Conference League per la Fiorentina, che chiude bene battendo in trasferta l’RFS Riga per 3-0 con le reti di Barak, Cabral e Saponara. Sull’altro campo però successo dell’Istanbul Basaksehir sugli Hearts per 3-1: a segno Ndayishimiye, Gurler e Ozcan prima del gol della bandiera di Atkinson.

Questa la classifica finale del Gruppo A, vinto dai turchi per lo scontro diretto nei confronti della squadra viola: Basaksehir 13, Fiorentina 13, Hearts 6, RFS Riga 2.