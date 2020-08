La Fiorentina continua a cercare a Verona: sonda il terreno per un difensore di Juric

Dopo l’annuncio della riconferma di Ivan Juric sulla panchina dell’Hellas Verona, in casa scaligera sono partiti i lavori per confermare quanto di buono fatto in questa stagione. Le partenze di Amrabat, acquistato come tutti ben sappiamo già a gennaio dalla Fiorentina, Rrahamani acquistato dal Napoli e quella molto probabile di Kumbulla, con alcuni top club su di lui, hanno portato i veneti a dover ripartire da capo: adesso dopo la conferma di alcuni elementi fondamentali cercheranno di usufruire dei tanti milioni entrati in cassa negli ultimi mesi.

Tra i confermati gialloblu c’è anche il difensore brasiliano Alan Empereur: il Verona infatti, dopo averlo lanciato con continuità soltanto nell’ultima parte di stagione, considera il calciatore brasiliano un pilastro per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb le prestazioni degli ultimi due mesi hanno portato su di lui anche gli occhi della squadra che lo ha lanciato in Italia: stiamo parlando proprio della Fiorentina, club nel quale il giocatore è cresciuto a livello di settore giovanile e quindi nel quale non andrebbe ad occupare ulteriori slot in lista in vista della prossima stagione. La società viola, in attesa di risposte da Thiago Silva, avrebbe intanto fatto un sondaggio per il brasiliano.