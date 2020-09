La Fiorentina continua a seguire un argentino che qualche mese fa aveva svelato lui stesso l’interessamento dei viola

In un’intervista a TNT Sport aveva svelato qualche mese fa l’interesse della Fiorentina per lui (LEGGI QUI). Ezequiel Barco, ala sinistra classe 1999 attualmente all’Atlanta United, club americano che gioca in MLS. Secondo varie fonti la società viola sarebbe ancora interessata al giocatore. Su di lui ci sono gli occhi anche del Siviglia.

Fiorentina is once again linked with Barco (according to multiple int’l reports) https://t.co/dv0facfmnW — Felipe Cardenas (@FelipeCar) September 5, 2020