La Fiorentina continua a tenere d’occhio Bonaventura ma spunta l’ennesima concorrente: stavolta è la sua ex squadra

Come è ben noto il centrocampista Giacomo Bonaventura sta per svincolarsi dal Milan. Il suo contratto con i rossoneri scadrà a fine stagione e con ogni probabilità non sarà rinnovato. La Fiorentina ha messo nel mirino il duttile giocatore e avviato i contatti con il suo entourage, ma la richiesta per lui da parte delle altre squadre di Serie A continua ad aumentare. Oltre a Torino, Napoli, Lazio e Roma, intenzionate tutte ad aggiudicarselo sulle tracce del duttile classe ’89 si è messa anche la sua ex squadra, ovvero l’Atalanta. La società orobica starebbe infatti pensando al suo profilo per aggiungere qualità ed esperienza ad una rosa da formato europeo. La società viola sa bene che se vuole arrivare ad aggiudicarsi il giocatore c’è da offrire qualcosa di più per quanto riguarda l’ingaggio visto che le concorrenti continuano ad essere sempre di più.