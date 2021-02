“La Fiorentina deve prendere ogni partita come se fosse l’ultima spiaggia. Serve incisività in attacco”

Sergio Carpanesi, doppio ex di Fiorentina e Spezia, ha parlato dell’imminente match di questa sera tra le due squadre a La Nazione: “Sulla carta la Fiorentina è nettamente superiore e deve giocare con questa consapevolezza, ma vista la situazione è probabile che i viola affrontino questa gara con un po’ di preoccupazione e questo può essere un problema, soprattutto contro uno Spezia che vola sulle ali dell’entusiasmo. La Spezia è la mia città alla quale sono molto legato, ma la Fiorentina mi ha dato la possibilità di coronare un sogno, lo scudetto del ’56. Al di là dei valori sulla carta i viola devono prendere ogni partita come se fosse l’ultima spiaggia. Bisogna che l’attacco sia più incisivo, che Castrovilli giochi ai suoi livelli. Lo Spezia ha trovato equilibrio. Ha un gioco molto aggressivo, uomo contro uomo, un po’ come l’Atalanta. Italiano ha saputo indirizzare la squadra verso un gioco produttivo, non solo bello a vedersi”.

