La Fiorentina diventa un caso di studio: una grande del calcio spiega i segreti di Iachini

Una grande del calcio italiano, Carolina Morace, spiega la Fiorentina. L’ex allenatrice del Milan Femminile e bandiera della nazionale azzurra Women, ha inaugurato sul proprio canale Youtube la rubrica “Pillole di Calcio”. La Morace, infatti, spiegherà il gioco di Mister Beppe Iachini facendo vedere pregi e difetti della formazione viola.

Nella preview postata sui social, Carolina Morace spiega che quando la Fiorentina è in fase di non possesso, cerca di chiudere le traiettorie di passaggio creando densità al centro. La Morace, in veste di professoressa del calcio, spiega il casus Fiorentina.

⚜ Alle 18 scopriremo insieme tutti i segreti della #Fiorentina di Beppe Iachini.

🎬 Iscriviti al mio canale #YouTube e segui la decima puntata di #PillolediCalcio!

👇 Ti aspetto!https://t.co/PwN0FEvki9 pic.twitter.com/ZKD68vVcpf

— Carolina Morace (@CarolinaMorace) June 11, 2020