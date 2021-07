La Fiorentina è arrivata a Moena: bagno di folla per Vlahovic – VIDEO FN

Pochi minuti fa la Fiorentina è arrivata a Moena per passare le prossime due settimane in ritiro nell “perla” delle Dolomiti. La squadra di Vincenzo Italiano, partita questa mattina alle ore 8.30 n treno dalla Stazione di Firenze Campo di Marte in direzione Egna Ora ha raggiunto poi l’Hotel Dolce Casa in pullman. All’arrivo della squadra erano presenti diversi tifosi, di tutte le età e da tutta italia, che hanno poi scortato la squadra fino agli alloggi. Vero e proprio bagno di folla per il bomber viola Dusan Vlahovic che assieme a Dragowski è stato tra i più osannati dai presenti.

Questo il video realizzato dagli inviati di Fiorentinanews.com: