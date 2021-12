La Fiorentina e i club di Serie A votano per prorogare le scadenze della Salernitana a fine stagione. Lotito intanto fa lo gnorri: “Non c’entro più niente io”

Questo pomeriggio tutti i club di Serie A si sono ritrovati a Milano per partecipare all’Assemblea di Lega. Tra gli argomenti trattati anche la possibile esclusione dal campionato della Salernitana. La società campana, se non troverà un acquirente entro il 31 dicembre, rischia infatti di essere sanzionata con l’espulsione dalla Serie A.

La Lega ha però chiesto la proroga fino a fine stagione per la scadenza e tutti i club hanno votato positivamente la proposta. Tutti tranne la Lazio di Claudio Lotito, che si è astenuto dalla votazione. La discussione adesso si sposta in Consiglio Federale, fissato per il 21 dicembre.

All’uscita dell’assemblea lo stesso Lotito ha sviato le domande dei cronisti rispondendo: “Io soddisfatto? Lo dovete chiedere a chi oggi governa la Salernitana, non sono certo io. Sono fuori”.