La Fiorentina è pronta a sfidare il Bologna: tutti negativi

La Fiorentina è pronta alla sfida contro il Bologna. Secondo quanto si apprende dall’Ansa, infatti, i giocatori viola sarebbero tutti risultati negativi ai tamponi svolti ieri nella tarda serata. Nonostante i viaggi all’estero e i ritorni in patria, infatti, i giocatori viola sono abili e arruolati per la sfida contro l’ex Mihajlovic.

Una partita importante, per il morale e per la classifica, che servirà a dare nuova linfa dopo la grande vittoria di Torino. I giocatori stranieri volati all’estero per trascorrere le festività in famiglia dovranno stare 10 giorni in isolamento. Pur potendo comunque allenarsi.