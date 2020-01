La Fiorentina è pronta a spendere. Altri due regali di Commisso al proprio allenatore

La Fiorentina è pronta a spendere nel corso di questo mercato. Dopo aver preso Cutrone dal Wolverhampton, il magnate italoamericano, Rocco Commisso, è pronto a regalare almeno altri due giocatori al proprio tecnico Iachini.

Si tratta di un nuovo centrocampista e un nuovo difensore. Nel primo caso si continua a parlare con insistenza dell’arrivo di Duncan dal Sassuolo. Mentre nel secondo caso, oltre alla candidatura di Bonifazi del Torino, che resta quotata, si è aggiunto nelle ultime ore il nome di Kumbulla del Verona.

Il lavoro non manca di certo per la dirigenza gigliata che è chiamata a migliorare una squadra che ha dimostrato in corso d’opera di avere molte lacune.