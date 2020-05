La Fiorentina e quel “vantaggio innegabile” che purtroppo sfumerà…

Fatto salvo l’elemento di giocare nel proprio stadio con tutti i riferimenti che possono tornare comunque utili, la squadra viola poco non ci perde da questa necessità inevitabile di andare in campo senza pubblico, dal momento che ben quattro dei prossimi sei incontri in programma saranno giocati allo stadio Franchi: quello sì sarebbe stato un vantaggio innegabile nella ricerca di uno “strappo” immediato alla classifica grazie ad alcune vittorie pesanti che permettano a Pezzella e compagni di allontanare la zona a rischio. Brescia, Sassuolo, Cagliari e Verona: sono gli avversari che nel giro di tre settimane dal 23 giugno al 12 luglio saranno di scena a Firenze – con Cagliari e Verona di seguito – e quindi si tratta di tre scontri diretti su quattro. Il supporto dei 30.000 abbonati del Franchi sarebbe stato fondamentale per ottenere un numero congruo di punti e archiviare i pensieri. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

