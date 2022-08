La Fiorentina e quell’anomalia che la differenzia dalle altre big

Un tempo la scuola di portieri italiana era la più famosa e apprezzata del mondo, ma negli ultimi anni questo trend si è invertito. Lo spiega bene La Gazzetta dello Sport: nella Serie A 2022-23, solo nove dei venti portieri titolari delle squadre del massimo campionato nostrano sono italiani.

Una tendenza che si nota ancora di più tra le big. Se, come sembra ormai certo, il Napoli dovesse definire l’acquisto di Keylor Navas, allora delle otto grandi soltanto la Fiorentina avrebbe un numero uno nato in Italia. Il riferimento è a Pierluigi Gollini, ma il discorso non cambia se al suo posto dovesse giocare Pietro Terracciano.