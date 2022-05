La Fiorentina e Terracciano si danno appuntamento: sul vice niente dubbi e un rinnovo all’orizzonte

Una stagione inattesa da titolare per Pietro Terracciano, che ha convinto nel complesso di più Italiano, rispetto a Dragowski: per questo sulla sua conferma, però in prospettiva da vice, non ci sono dubbi. Ecco dunque che in programma c’è un incontro tra il portiere classe ’90 e la Fiorentina: il suo contratto scade nel 2023 ma l’intenzione è quella di prolungare fino al 2024, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio. Per altro con le tre competizioni di chance ce ne saranno eccome e la società viola dei suoi portieri vuole fidarsi.