“La Fiorentina è una rivale da battere senza pietà per scacciare via la pesantezza degli ultimi giorni”

Dopo due sconfitte di fila, la Juventus è tornata alla vittoria battendo lo Zenit in Champions League per 4-2 con i gol di Dybala (doppietta), Chiesa e Morata. Il giornalista di Tuttosport, Antonio Milone, sulle colonne del quotidiano piemontese ha parlato in questi termini dell’avvicinamento alla partita di sabato contro la Fiorentina.

Questo il suo pensiero: “Le partite contro Chelsea e Malmoe saranno onorate per garantirsi il primato nel girone, che in vista del sorteggio degli ottavi è solitamente una buona cosa, ma insomma: la tensione – quella giusta, che non consuma e però gonfia le ambizioni – adesso si trasferisce totalmente sul campionato. Vale a dire sulla Fiorentina, rivale da battere senza pietà per scacciare via la pesantezza di questi giorni di ritiro, ma soprattutto sarà la prima sfida incrociata con Dusan Vlahovic da quando l’uomo del presente viola e del futuro certamente lontano da Firenze ha deciso di non rinnovare il contratto”.