La Fiorentina e un’infilata di illustri sconosciuti. Un arbitro dal cartellino facile e che ha fatto infuriare Mourinho

La partita tra Fiorentina e Cagliari, in programma domenica prossima al Franchi alle ore 15, sarà diretta dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

Il club viola continua nella sua infilata di illustri sconosciuti come direttori di gara e anche con Rapuano siamo alla prima volta in assoluto.

Con il Cagliari invece c’è un precedente, ovvero il 4-1 interno con il Trapani 4-1, campionato di Serie B, 2015/16.

Nona direzione in A per il romagnolo, il suo score finora è: 4 vittorie squadra di casa, 2 pareggi, 2 successi esterni. Quest’anno ha fischiato in tre partite: Bologna-Salernitana (prima giornata), Empoli-Venezia (terza giornata) e Roma-Udinese (quinta giornata) con tanto di espulsione di Pellegrini molto contestata da Mourinho.

Rapuano è un arbitro dai cartellini molto facili. Finora può vantare quattro espulsioni (più di una a gara) e 21 ammonizioni (sette a partita di media).