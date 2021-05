La Fiorentina Femminile cala il tris contro il Pink Bari condannandolo alla retrocessione

La Fiorentina Femminile vince la gara odierna contro il Pink Bari per 3-1. A segno per ragazze viola Sabatino con una doppietta al 52′ e 74′ Sabatino. Le gigliate calano il tris all’83’ con il gol Zanoli con un tiro cross, mentre le avversarie accorciano le distanze all’88’ con Helmvall. Da segnalare per la Fiorentina il palo colpito da Baldi al 9′ con un tiro dalla distanza, mentre al termine del primo tempo Sabatino si è fatta parare un rigore. Con questo risultato le viola consolidano così il primo posto in classifica salendo a 29 punti, mentre il Pink Bari resta a quota 3 e retrocedendo ufficialmente in Serie B.