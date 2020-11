La Fiorentina Femminile torna a vincere: Quinn e Sabatino piegano il Pink Bari

Questo pomeriggio le ragazze della Fiorentina Femminile erano impegnate nell’ottavo turno di Serie A: alle 14.30 la squadra di Antonio Cincotta affrontava in trasferta il Pink Bari. Al novantesimo il risultato finale è a favore delle ospiti: le viola si impongono per 0-2. Decisiva una super prima frazione di gioco da parte delle gigliate. Nel giro di mezzora infatti la Fiorentina va sul doppio vantaggio: tutto merito della prima rete in maglia viola dell’irlandese Louise Quinn all’8′ e all’ennesimo gol di Daniela Sabatino al 33′.

Con i 3 punti di oggi la Fiorentina Femminile sale a quota 13 punti e raggiungono le “cugine” dell’Empoli al quarto posto in classifica. Ancora lontana la zona Champions League: in attesa della sfida di domani tra Milan e Roma le viola restano a -5 dall’Europa.