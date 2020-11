La Fiorentina Femminile torna finalmente a condurre una partita: doppio vantaggio sul campo del Pink Bari

Non vince da inizio settembre la Fiorentina Femminile, bloccata poi da tre sconfitte consecutive e dal pari sul campo della Roma alla ripresa del campionato, lo scorso week end. Oggi invece sfida al Pink Bari e doppio vantaggio a metà gara per le ragazze di Cicotta: gol in apertura per Quinn che all’8′ ha portato in vantaggio alla Fiorentina con un colpo di testa. Cinque minuti più tardi raddoppio sprecato da Sabatino che si è fatta parare un rigore, riscattandosi però al 33′ con un bel gol in pallonetto. Tra poco squadre in campo per la ripresa.

