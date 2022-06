La Fiorentina guarda al centrocampo del futuro: sondaggi in corso con Juventus e Spezia per due pedine

La Nazione di oggi aggiunge alcuni dettagli sulla presunta trattativa che la Fiorentina starebbe provando ad avviare con la Juventus per il giovane Nicolò Fagioli , in prestito alla Cremonese . Questa resta infatti una possibilità tutta da esplorare, in primo luogo per le modalità contrattuali del classe 2001.

Ma c’è un altro giovane che piace ai viola in quel ruolo, ed è Giulio Maggiore dello Spezia, pupillo del tecnico Vincenzo Italiano quando era alla guida dei liguri. Il capitano della compagine spezina classe 98 non sembra intenzionato infatti a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. E per non perderlo a zero il club potrebbe cederlo per monetizzare. Resta da capire se c’è la volontà di trattare con la Fiorentina, dopo gli strascichi del passaggio di Italiano in viola l’estate scorsa. in quel caso serviranno una serie di diplomazie a lavorare per ricucire.

Non sembra essere invece una pista calda quella che porta al centrocampista del Napoli Diego Demme, nonostante sia in procinto di lasciare la squadra partenopea.