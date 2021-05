La Fiorentina guarda in casa del Monza per un giovane difensore brasiliano

Dopo la mancata promozione in Serie A, in casa Monza c’è voglia di rivoluzione. Probabilmente cambierà l’allenatore e tanti giocatori verranno ceduti, mentre rimarranno soltanto i punti fermi. Nonostante la delusione sportiva, comunque, non sono mancate le sorprese a livello individuale.

Tra queste c’è sicuramente Carlos Augusto, difensore classe 1999. Secondo tuttomonza.it il brasiliano potrebbe partire, e su di lui ci sarebbe proprio l’interesse dalla Fiorentina. Augusto è un profilo che piace molto a Gennaro Gattuso, tuttavia al momento il Monza chiede almeno 12 milioni per lasciarlo partire.