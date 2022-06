La Fiorentina ha alzato l’offerta per Dodo: accordo a un passo

La Fiorentina ha mosso dei passi in avanti importanti per Dodo: la società gigliata ha infatti aumentato l’offerta per il terzino destro classe ’98, avvicinandosi alla richiesta dello Shakthar Donetsk di quindici milioni di euro.

E’ dunque reale la possibilità che il giocatore brasiliano possa firmare un contratto quinquennale nelle prossime ore. A meno di clamorosi ribaltoni sarà quindi il brasiliano il nuovo laterale destro di Vincenzo Italiano, che andrà a prendere il posto di Alvaro Odriozola tornato al Real Madrid.