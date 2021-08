La Fiorentina ha un suo regista ma ancora un po’ acerbo, Callejon e Vlahovic fanno fatica. La difesa riparte in… Quarta

Primo test di un certo calibro per la Fiorentina in questa estate 2021 e cantiere ancora ampiamente aperto, mercato compreso: mancavano infatti almeno 4 titolari alla formazione di Italiano, oltre a ciò che dovrà arrivare dagli affari in ponte.

Non troppo lavoro per la difesa oggi contro l’Espanyol ma un impegno più probante di quelli di Moena: buona la risposta di Quarta e Igor, con il brasiliano un po’ meno preciso.

Bianco: è la vera sorpresa di questo ritiro, anche per mancanza di alternative. Il calciatore è interessante senza dubbio ma pare ancora acerbo e necessitante di un prestito per farsi le ossa. In attesa del rientro di Pulgar, che a questo punto è il regista titolare, buone giocate per il classe 2002 ma anche qualche fase di discontinuità.

Callejon: pochi spunti per lo spagnolo, ex di giornata, raramente pescato dai compagni e ancora in ritardo di condizione. Un paio di cross insidiosi nella ripresa ma dalla sua parte non nasce quasi alcun pericolo.

Vlahovic: un gran destro che spaventa Diego Lopez ma poi poco altro. Anche il serbo sembra un po’ in ritardo di condizione, spesso anticipato e raramente in grado di crearsi spazio per il tiro. Molto preciso però dal dischetto, come ci ha abituato nella scorsa stagione.