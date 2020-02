La Fiorentina incoraggia e ringrazia la Sampdoria per l’harakiri. Vlahovic un rapace e il VAR fa vedere ad Irrati frammenti di partita che si era totalmente perso

Cronaca di un suicidio assistito. La Sampdoria decide per l’harakiri, la Fiorentina osserva, incoraggia e ringrazia. L’esito della partita si decide nel primo tempo. I viola riescono nell’impresa di fare tre gol non tirando mai in porta su azione.

Vlahovic – 8 – Piglio combattivo fin dal primo minuto. Favorisce l’autogol con un cross radente. Calcia male, ma con violenza, il rigore ma la buona sorte lo assiste e la deviazione del portiere finisce comunque in porta. Rapace come un attaccante consumato sulla deviazione di Audero.

Arbitro Irrati & C. – 0 – Presenza inutile. Praticamente non si accorge di nessuno degli episodi chiave (i due rigori e l’espulsione di Murru) e quando vede qualcosa prende lucciole per lanterne: ridicola la seconda ammonizione a Badelj che porta all’espulsione, non ammonisce Ramirez per il tocco di mano in area e neache per simulazione quando sviene, intonso, in area viola (già bollato col cartellino giallo sarebbe stato espulso). Dà un inspiegabile giallo a Vlahovic che esulta normalmente. Inutile elencare i tanti errori meno gravi. Catastrofico. + Var Aureliano-Liberti – 8 – Di fatto arbitrano loro: corrette le chiamate per mostrare a Irrati frammenti di partita che lui si era completamente perso.

