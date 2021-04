La “Fiorentina-limita danni” di Iachini: attenzione a non dimenticarsi l’attacco però. Una mossa offensiva chiamata Biraghi

L’ha sottolineato più volte ieri Beppe Iachini in conferenza: l’obiettivo numero uno per la Fiorentina di stasera sarà quello di limitare i danni e di serrare le fila per concedere il minimo possibile alla squadra col miglior attacco della Serie A. E al termine di ogni considerazione sulla pericolosità avversaria, l’aggiunta quasi accessoria: “… ma senza dimenticare che dovremo essere anche pericolosi e bravi a proporci”. Non proprio una corsa alle armi, o almeno non a quelle offensive. Del resto la Fiorentina di oggi ha l’obbligo di portare a casa la pelle, senza troppi voli pindarici e di spazio per lo spettacolo ormai non ce n’è più ma è anche vero che nel calcio, difficilmente ormai ci si può affidare solo alla speranza di non prenderle per raggiungere il risultato.

La mossa un po’ più aggressiva per stasera dovrebbe essere il rientro di Biraghi sulla fascia sinistra, per completare la consueta difesa a cinque ma con un giocatore un po’ più dedito alla spinta rispetto a Venuti. Sperando che poi l’approccio della formazione di Iachini non sia comunque unicamente improntato al contenimento.