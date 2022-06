La Fiorentina non abbassa le pretese per Drągowski. Trattativa in salita per il Torino, l’unica ipotesi resta uno scambio

Il Torino è alla ricerca di un estremo difensore e uno dei nomi sul taccuino è Bartlomiej Drągowski della Fiorentina. Tuttavia, la trattativa non sembra così agevole per i granata. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com e da Torinogranata.it, la società viola continua a chiedere 8 milioni di € per il polacco, una cifra reputata troppo alta dai diretti interessati.

Il contratto del polacco scade nel 2023, ma la Fiorentina vuole monetizzare da una sua eventuale cessione. C’è, comunque, la possibilità di abbassare i costi per il Torino, ovvero una proposta di scambio con Vanja Milinkovic-Savic, di cui si parlava fino a pochi giorni fa, poi sparito dai radar viola.