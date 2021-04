La Fiorentina non dovrà “difendersi” solo dalle italiane: due squadre inglesi pronte a farsi avanti per Vlahovic

Se in Italia i nomi delle squadre interessate a Dusan Vlahovic sono sempre gli stessi, adesso potrebbero arrivare delle novità dall’estero. L’attaccante della Fiorentina, infatti, si è fatto notare a suon di gol anche in Inghilterra.

Secondo quanto riporta il Daily Star, Liverpool e Manchester United starebbero sondando il terreno per arrivare a Vlahovic. Le due squadre, che necessitano di una punta di peso, potrebbero davvero pensare di far arrivare alla Fiorentina un’offerta per quello che il tabloid inglese definisce “lo Zlatan Ibrahimovic di Serbia”.