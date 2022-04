La Fiorentina non ha scelta: battere l’Empoli per credere nell’Europa

Se la Fiorentina è una squadra da Europa, dovrà dimostrarlo in campo domenica nel derby toscano contro l’Empoli. A poco più di un mese e mezzo dalla fine del campionato, la squadra di Italiano non può permettersi di sbagliare le partite contro squadre che non navigano in acque limpidissime. E dovrà farlo soprattutto quando giocherà davanti ai propri tifosi.

La ripresa del campionato, come si legge su La Nazione, aspetta la Fiorentina subito fra le protagoniste e questo, senza dubbio, fa aumentare e non poco le pressioni. Dopo l’Empoli, la Viola affronterà Napoli, Venezia, Juventus (in Coppa Italia) e Salernitana. Partite, quelle contro le neopromosse, che Biraghi e compagni non possono permettersi di sbagliare così da giocare in modo più leggere al Maradona contro il Napoli in lotta per lo Scudetto.