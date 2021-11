“La Fiorentina non può accontentarsi, deve assolutamente puntare all’Europa. Giovani di prospettiva e un bravo allenatore, c’è tutto per fare bene”

Il doppio ex di Fiorentina e Juventus, Marco Marchionni, ha parlato della sfida di domani sera tra le due squadre a ilpallonegonfiato.com.

Di seguito un estratto dell’intervista: “La Fiorentina non può accontentarsi, deve assolutamente puntare all’Europa. Ha giocatori importanti, molti giovani e di prospettiva, oltre ad un allenatore che sa far giocare bene la squadra: ci sono tutti i presupposti per fare qualcosa di importante”.

Marchionni si sofferma poi su Vlahovic: “In questo momento, è utile per la Fiorentina. Bisogna che si concentri su quello che sa fare, visto che lo sa fare bene: è normale poi che i tifosi viola si schierino da una parte piuttosto che da un’altra. Ma a Firenze ci tengono talmente tanto che se lui riuscirà ad entrare di nuovo nel cuore dei tifosi, potrà fare ancora qualcosa di più importante rispetto a quanto ha fatto finora”.