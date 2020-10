La Fiorentina non sa più difendere: caduto il punto di forza di Iachini

Nella seconda parte della stagione scorsa il più grande merito di Iachini è stato quello di risollevare la difesa della Fiorentina. Dalle difficoltà palesate con Montella, la Viola era diventata una squadra che faceva del reparto d’arretrato il punto di forza della squadra. A tal punto da diventare la miglior difesa della Serie A dopo il lockdown. Un dato importante, che probabilmente ha fatto la differenza nella testa di Commisso quando ha deciso di confermare il tecnico marchigiano.

L’inizio di stagione, però, ha mandato in fumo tutte le certezze di Iachini. Tolto l’esordio contro un Torino in difficoltà, la Fiorentina ha subito 8 gol in 3 partite: 4 dall’Inter, 2 da Sampdoria e Spezia. La difesa come punto di forza della Viola è solo un lontano ricordo, nonostante il reparto sia praticamente lo stesso della passata stagione. Certo, Pezzella ha giocato ieri la prima partita, ma l’assenza del capitano non può e non deve essere una giustificazione valida. La prossima sfida contro l’Udinese, in tal senso, ci potrà dire sicuramente qualcosa di più.