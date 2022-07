La Fiorentina non vuole perdere Milenkovic: pronta una proposta per il rinnovo

Dopo aver perso Bremer, l’Inter potrebbe presto affondare il colpo per arrivare a Nikola Milenkovic (LEGGI QUI). La Fiorentina non è però intenzionata a perdere il difensore serbo senza almeno provare a trattenerlo e farà di tutto per convincere a restare in riva all’Arno.

Per questo, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina è pronta ad offrire all’ex giocatore del Partizan Belgrado un rinnovo di contratto di tre anni e uno stipendio da circa 2,5 milioni di euro più bonus a stagione.