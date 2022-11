La Fiorentina ora può farsi sentire e non solo contro gli arbitri. Nel pacchetto altri temi cari a Commisso

Le immagini di Milan-Fiorentina parlano più di un forbito e puntuale discorso. L’episodio del rigore non concesso a Ikone per un’entrataccia in area di Tomori e il fallo (non fischiato) di Rebic su Duncan, da cui è nato il break che ha permesso al Milan di segnare il gol vittoria, hanno fatto infuriare il club viola.

Argomenti per alzare la voce la società ne ha. Su La Nazione si legge che è probabile che presto si faccia sentire, mettendo nell’intero pacchetto altri temi cari a Commisso. Su tutti debiti e rateizzazioni dei debiti. Le posizioni prese dalla Fiorentina su questi argomenti sono sempre state chiare e hanno fatto ‘risentire’ il mondo del calcio.