La Fiorentina piomba su Barisic: pronta l’offerta per chiudere in tempi brevi

Arrivano aggiornamenti sul calciomercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato da TMW, il club di Rocco Commisso sarebbe vicino all’acquisto di un giovane talento. Si tratta di Adrian Leon Barisic, classe ’01 ad un passo dal trasferimento in riva all’Arno per una somma di due milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

In forza all’Osijek, quest’oggi il club croato gioca in Conference League in Kazakistan e domani la trattativa per il difensore centrale bosniaco potrebbe chiudersi. E permettere a Barisic, che è comunitario perché nato a Stoccarda, di arrivare a stretto giro di posta a Firenze.