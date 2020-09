La Fiorentina piomba su Bonaventura: la situazione

La Fiorentina pensa seriamente a Giacomo Bonaventura, centrocampista classe 1989 rimasto svincolato dopo l’addio al Milan. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro fra Mino Raiola, agente del giocatore, e il club viola.



C’è già l’ok di Beppe Iachini e presto la trattativa, come riportato da gianlucadimarzio.com, potrebbe velocizzarsi. Per Bonaventura 4 gol in 32 partite giocate con il Milan nell’ultima stagione. Su di lui erano piombate anche Benevento e Verona.