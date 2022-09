La Fiorentina possibile giudice del destino di un suo ex allenatore. E anche i papabili sostituti parlano… viola

Il futuro di Siniša Mihajlović sulla panchina del Bologna è sempre più incerto. La dirigenza rossoblù sta valutando il da farsi con il futuro del tecnico ex Fiorentina, che proprio domenica dovrà affrontare la squadra viola. Potrebbe essere la sfida contro la formazione gigliata a decidere il suo destino, dopo soli tre punti guadagnati in cinque giornate.

Tra i nomi per il post Mihajlović, oltre a quello di Paulo Sousa, anche la tentazione Daniele De Rossi, dopo l’occasione sfumata di approdare in Serie B. Anche i sostituti dunque, in un certo senso parlano… viola. L’ex giocatore della Roma, infatti, è stato a lungo seguito dalla dirigenza della Fiorentina per la panchina.