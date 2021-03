La Fiorentina potrebbe tornare su Belotti? La concorrenza ora è fitta e forte, in pole c’è il Milan

Che la Fiorentina abbia più volte seguito Andrea Belotti è un dato di fatto. Adesso però la concorrenza per l’attaccante del Torino sembra essersi fatta molto fitta e dura. Belotti è in scadenza di contratto nel 2022 e, a meno di clamorosi colpi di scena, la società granata deciderà per la cessione estiva. Su di lui sembra esserci in pole in Milan, ma lo seguono da vicino anche Roma e Napoli. A riportarlo è Il Messaggero