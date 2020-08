La Fiorentina ‘premia’ Terracciano: Un nuovo contratto in arrivo per lui

Premio in arrivo per il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano. Un premio per essersi fatto trovare pronto e aver avuto un ottimo rendimento nella parte finale della scorsa stagione, e che consiste nel rinnovo contrattuale. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio è in arrivo un biennale per l’estremo difensore e il club potrebbe pure tenersi un’opzione per il prolungamento di un’altra stagione dell’accordo.

