La Fiorentina Primavera batte l’Inter a domicilio e aggancia il quarto posto. Distefano mattatore, gran gol di Berti

Inter-Fiorentina 2-4 (13′ Berti, 18′ Kayode, 25′ Distefano, 28′ Distefano, 42′ Iliev, 49′ Sarr)

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Gentile (63′ Comuzzo), Krastev, Lucchesi; Kayode, Berti (80′ Harder), Amatucci, Vitolo, Favasuli; Distefano, Toci (89′ Sene).

A disp.: Tognetti, Dolfi, Elia, Biagetti, Sene, Presta, Chiesa, Vigiani, Nardi, Comuzzo, Harder. All.: Alberto Aquilani.

Finisce qui! La Fiorentina vince 4-2 in casa dell’Inter ritrovando il successo dopo 2 sconfitte di fila e aggancia il Frosinone al quarto posto a quota 45 punti

90+4′ Sene steso da Stankovic, giallo per il centrocampista serbo

90′ 5 di recupero assegnati dall’arbitro

89′ Crampi per Toci che adesso esce. Dentro Sene al suo posto

88′ Bella sponda di Esposito che offre la possibilità a Curatolo di innescare Dervishi, palla troppo lunga e sfera che sfila sul fondo.

86′ Intanto arriva un cartellino rosso per un membro dello staff di Chivu, reo di eccessive proteste nei confronti dell’arbitro Centi

84′ CURATOLO! Puntuale la chiusura di Comuzzo che però allontana male, sinistro di prima intenzione di Curatolo e palla alta di poco

81′ Arriva l’ammonizione per Dervishi che stende Favasuli dopo aver perso malamente palla

80′ Cambio per la Fiorentina: dentro Harder, fuori Berti

79′ Break interista con Akinsanmiro che avanza e poi smarca Iliev, si porta la palla sul mancino il bulgaro ma il suo tiro trova il corpo di Comuzzo

78′ Entra Curatolo, fuori Owusu. Inter che conclude così i cambi

78′ Distefano trattenuto nettamente da Dervishi che però evita l’ammonizione

75′ Esposito rifila una sbracciata a Krastev che finisce a terra accusando il colpo. Gioco interrotto al Konami, cure mediche in corso per il calciatore bulgaro

73′ Cambio per l’Inter: entra Di Maggio, esce lo sloveno Matjaz

72′ La Fiorentina trova spazi in contropiede ma spesso è troppo leziosa nelle scelte finendo per non sfruttare le occasioni nel modo migliore. Serve maggiore incisività alla compagine gigliata in questo finale

69′ Lo stesso figlio d’arte si incarica del piazzato ma spedisce alto. Ottimo comunque il secondo tempo di Stankovic, giocatore sicuramente da seguire con attenzione

68′ Numero di Stankovic che salta Berti con una splendida veronica, fallo netto del 14 gigliato che viene ammonito

67′ Sprinta sulla corsia di sinistra Favasuli che si sovrappone a Distefano e mette al centro col mancino, cross preda di Matjaz che allontana di testa

66′ Distefano sfila alle spalle di Dervishi che però è abile a rimontare e murare il mancino dell’attaccante toscano, salvando la propria porta

66′ Fiorentina in difficoltà sulle aperture in profondità dell’Inter. Lancio stupendo di Stankovic per Owusu che però sbaglia la misura del cross per Sarr

64′ Lunghissimo lancio dalle retrovie di Dervishi e Martinelli esce con tempismo coi piedi riuscendo ad anticipare l’italo senegalese che si stava involando verso i pali viola

63′ Entra Comuzzo per la Fiorentina, esce Gentile che era anche ammonito

62′ Prepara dei campi Aquilani, Comuzzo sembra pronto ad entrare in campo e c’è da valutare la situazione fisica di Distefano che ancora non è rientrato in campo

61′ Problemi fisici per Distefano che sta ricevendo le cure dello staff medico viola. L’attaccante gigliato appare molto dolorante, vedremo se riuscirà a restare in campo

59′ Si accende una mischia in campo con Owusu che prende il giallo, ammonizione anche per Favasuli. Animi ora tesi dopo uno spintone rifilato da Owusu ad Amatucci

57′ Prima ammonizione in casa viola, Gentile deve trattenere Iliev che lo aveva superato con una bella giocata

56′ Berti accelera liberandosi di un paio di avversari prima di subire un netto fallo al limite dell’area nerazzurra, non fischia l’arbitro Centi che commette una chiara svista

55′ Chivu di esperienza ne ha e toglie subito Nezirevic: dentro Dervishi per il terzo cambio nerazzurro

53′ Graziato letteralmente lo svedese Nezirevic che trattiene Distefano che lo aveva saltato: ricordiamo che il terzino interista è già ammonito

52′ Stankovic riesce in qualche modo a fermare Toci in area su una ripartenza viola, Toci però controlla male sul pallone perfetto di Kayode e non sfrutta a dovere l’assist del compagno

51′ Stavolta Lucchesi controlla bene Sarr subendo anche il fallo del senegalese. Fiorentina che deve scuotersi

49′ GOL DELL’INTER. Sarr batte Martinelli col sinistro sul primo palo. Brutto svarione di Lucchesi che perde un pallone sanguinoso permettendo alla punta di casa di involarsi. 2-4, tutto riaperto

49′ Calcia Amatucci che tenta di aggirare la barriera ma non impatta bene, palla fuori e nessun problema per Botis

48′ Meraviglioso anticipo di Gentile che poi si invola palla al piede in modo velocissimo, Kassama lo stende da dietro impedendogli di mandare in porta Berti solo soletto a sinistra. Ammonizione per il difensore interista, secondo giallo in casa nerazzurra

47′ Scatto di Sarr che tenta di raggiungere un pallone lungo ma finisce per franare su Martinelli in uscita. Punizione per la Fiorentina

46′ Due cambi per l’Inter. Escono Grygar e Pozzi, dentro Sarr e Pelamatti

46′ Inizia la ripresa! FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45+1′ TOCI! Contropiede viola, Berti fa viaggiare il treno Kayode che mette un gran pallone per Toci sul secondo palo: conclude al volo col sinistro l’albanese, Botis si rifugia in calcio d’angolo

45′ Due minuti di recupero

44′ AKINSANMIRO! Ancora una parata importante di Martinelli che alza in corner il destro del centrocampista africano al termine di una bella azione nerazzurra. Ora i padroni di casa hanno reagito e la Fiorentina non deve abbassare la guardia, pur forte di tre gol di vantaggio

42′ GOL DELL’INTER. Iliev fulmina Martinelli da pochi passi sull’assist perfetto di Akinsamiro. Recupero alto di Esposito, si fa un sonnellino la Fiorentina che concede troppo spazio agli avversari. 1-4

41′ Botta da fuori del nigeriano Akinsanmiro che riceve da Stankovic ma non inquadra la porta viola. Palla distante dalla porta viola

38′ ESPOSITO! Martinelli compie un super intervento sull’incornata del capitano di casa, che colpisce di testa sul traversone di Owusu. Grandissima parata del portiere viola

37′ La Fiorentina non ha intenzione di rallentare, Vitolo accelera e poi serve Distefano che controlla e cerca il tiro da fuori, palla bassa e velenosa ma troppo centrale, para Botis in due tempi

36′ Toci salta secco Kassama ma poi è troppo defilato e tenta di calciare di punta per sorprendere Botis, rinviene lo sloveno Matijaz che mura in corner il tiro del capitano viola

35′ Bello spunto di Kassama che serve Esposito, tocco per Iliev che ha uno spazio interessante per andare al tiro ma spedisce tra le braccia di Martinelli che blocca facilmente

34′ Punizione per l’Inter, Stankovic se ne incarica suggerendo al centro, Esposito travolge Martinelli e l’arbitro ravvisa il fallo per la Fiorentina interrompendo il gioco. Può ripartire la squadra viola

33′ Cross di Owusu dalla destra e Favasuli colpisce di mano il pallone, l’arbitro non vede il tocco dell’esterno gigliato e non assegna calcio di punizione all’Inter

31′ Doppia cifra in campionato per Distefano, che arriva a quota 10 gol in campionato con il quarto gol viola della partita di oggi. Annata notevole del 2003 della Fiorentina

30′ Fallo su Distefano da parte dello svedese Nezirevic che trattiene l’ala viola. Ammonizione per lui

28′ GOOOOOOOLLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Poker firmato da Distefano! Si distende a meraviglia la Fiorentina, Kayode viaggia sull’apertura di Berti e mette al centro per Distefano che batte Botis dal centro dell’area. 0-4!

28′ Si vede l’Inter, avanza e calcia col sinistro Akinsanmiro, tiro centrale e neppure troppo forte che Martinelli blocca

27′ Ha toccato quota 11 reti Distefano, che è il miglior marcatore della Fiorentina Primavera. Adesso la squadra di Aquilani può giocare sul velluto

25′ GOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Azione meravigliosa dei giovani viola. Distefano segna dopo un tacco di Favasuli, innescato da uno splendido lancio di Kayode a sua volta smarcato da un fantastico tracciante di Vitolo. Conclude a giro Distefano che batte un ancora imperfetto Botis. 0-3

24′ In pieno controllo adesso la Fiorentina che ha trovato due reti in pochi minuti e può giocare libera e con decisamente minor pressione. Inter in difficoltà

21′ Toci riceve un colpo alle spalle da Kassama e resta a terra. Entrano in campo i medici gigliati che stanno curando la punta albanese

19′ Sono 5 le segnature stagionali di Kayode, altro vero fattore della Fiorentina di Aquilani e autore di una grande annata. Miglioramenti evidenti dell’ex Gozzano rispetto alla stagione passata, crescita prepotente la sua

18′ GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! Kayode raddoppia! Distefano spacca in due l’Inter e poi apre alla perfezione per Kayode sulla destra, conclude sul primo palo il terzino azzurro e Botis non è impeccabile stavolta: 0-2!

16′ TOCI! Corner sul primo palo di Amatucci e Toci si muove alla perfezione impattando di testa, notevole riflesso di Botis che salva la propria porta

15′ La Fiorentina ha guadagnato vigore dal gol segnato mentre l’Inter appare tramortita. Distefano calcia dal limite ma trova la respinta di un difensore di casa, quindi un rinvio di Lucchesi diventa insidioso per Botis che smanaccia in corner

14′ Settimo gol stagionale per Tommaso Berti che dimostra facilità di calcio notevole con entrambi i piedi. Reti belle e pesanti quelle della mezzala in prestito dal Cesena

13′ GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Altro grande sigillo di Berti! Toci fa da sponda per l’accorrente mezzala ex Cesena che controlla e non ci pensa su due volte dai 25 metri, botta mancina angolata che fulmina Botis! 0-1!

11′ Chiusura decisiva di Pozzi che tocca di testa quanto basta il pallone morbido calibrato da Distefano sul quale stava arrivando Kayode sul secondo palo. Ancora corner per la Fiorentina

10′ Schema consueto in casa Fiorentina Primavera: rimessa panoramica di Kayode e deviazione che permette alla squadra viola di guadagnare un calcio d’angolo

9′ Ad assistere alla partita Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile viola, e anche Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria e padre del calciatore interista Aleksandar, centrocampista titolare quest’oggi

7′ Trova un buon pertugio la Fiorentina e Distefano può avanzare con rapidità, pessima poi però la gestione del numero 11 gigliato che sbaglia la scelta tentando di servire Favasuli, tempi errati, tocco impreciso e difesa di casa che chiude

6′ Stavolta è Amatucci ad avere la peggio dopo un colpo rifilatogli dal nigeriano Akinsanmiro. Resta a terra il regista viola, gioco che si ferma e reprimenda del direttore di gara per il calciatore africano

4′ Prova ad alternare giro palla e lanci lunghi l’Inter, che in avanti ha fisicità con Esposito e maggiore velocità con Owusu. Fiorentina guardinga che deve ancora prendere le misure agli avversari

3′ Dolorante Gentile dopo uno scontro aereo ruvido col bulgaro Iliev. Il versatile difensore viola ha ricevuto le cure mediche dello staff ed è dovuto uscire momentaneamente dal terreno di gioco

2′ L’Inter fa circolare la palla in mezzo al campo, sfera che giunge al nigeriano Akinsanmiro che apre per Owusu, sbagliato però il suggerimento del calciatore nerazzurro per Nezirevic, palla sul fondo

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani torna in campo a Milano per il match valevole per la 26esima giornata di campionato contro l’Inter. I viola sono reduci dalla doppia sconfitta contro Frosinone e Atalanta e devono ritrovare il passo dopo aver centrato la finale in Coppa Italia.

Attualmente la squadra gigliata staziona al 5° posto a 45 punti insieme al Frosinone. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito. Per aggiornare premere il tasto F5 del vostro PC oppure refreshare questa pagina.