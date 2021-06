La Fiorentina prova a muoversi in anticipo anche per il settore giovanile. Viola ad un passo da una giovane promessa danese

La Nazione lancia una notizia di mercato che riguarda le giovanili della Fiorentina. Il club viola starebbe infatti per chiudere per Jacob Vadstrup, terzino sinistro danese classe 2003 che arriverà dal Lyngby Boldklub per un periodo di prova. La Fiorentina aveva seguito Vadstrup anche nella scorsa stagione e adesso, con il dirigente Valentino Angeloni in prima fila, sembra vicina a chiudere l’affare.