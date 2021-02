La Fiorentina punta decisa su Dazn. Ed è assieme alla Juventus

C’è una grossa spaccatura in Lega Calcio sulla questione dei diritti TV per il triennio 2021-2024. La Fiorentina ha preso una sua posizione chiara e netta in questo senso, puntando sull’accettare fin da subito l’offerta di Dazn (840 milioni a stagione per un pacchetto di 7 partite in esclusiva e tre da trasmettere insieme ad un altro soggetto), ritrovandosi così all’interno di uno schieramento composto anche da Lazio, Juventus, Inter, Atalanta, Napoli e Verona.

Otto invece sono i club che chiedono che, insieme all’assegnazione dei diritti tv nazionali 2021-24, venga affrontata la questione fondi che offrono 1,7 miliardi di euro per entrare direttamente nella media company della Serie A con il 10%.