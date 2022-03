“La Fiorentina può essere la squadra giusta per Isco. Al Real Madrid si è spento, ha bisogno di rilanciarsi”

Nei giorni scorsi, come avete potuto leggere su Fiorentinanews.com, il centrocampista del Real Madrid Isco è venuto a Firenze per qualche giorno di vacanza. La sua presenza ha ovviamente alimentato i sogni dei tifosi della Fiorentina, ma chissà che questi sogni non possano diventare realtà.

Intanto, la giornalista spagnola Ana Quiles ha parlato a Radio Sportiva proprio di Isco: “Era arrivato come una stella del Real Madrid, poi il suo rendimento è andato a scendere anche perché non si trovava bene nè con Zidane nè con Ancelotti. Ora ha bisogno di rilanciarsi, era stato accostato al Milan ma non c’è mai stata una trattativa reale. La Fiorentina invece potrebbe essere la squadra giusta per lui, essendo una piazza che non ha le pressioni delle big. I viola inoltre stanno facendo bene, e poi a Firenze sono passati tanti spagnoli, da Borja Valero a Joaquin”.