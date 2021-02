“La Fiorentina quest’anno è stata una delusione. Rientra tra quelle ex big che rischiano seriamente di retrocedere”

L’ex calciatore Andrea Raggi, protagonista in Serie A con varie squadra tra cui Palermo, Bologna e Sampdoria, ha parlato a TMW Radio in merito alla lotta per non retrocedere tirando in ballo anche la Fiorentina: “La squadra che mi ha sorpreso di più è lo Spezia, tra l’altro sono nato proprio lì. Sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative, non me l’aspettavo. Comunque sono decisamente di più le delusioni, e tra queste ci metto anche la Fiorentina. Quest’anno molte ex big rischiano di retrocedere”.

