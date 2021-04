La Fiorentina riabbraccia Pulgar. Un solo dubbio di formazione per lachini

Meno uno a Sassuolo-Fiorentina, una partita fondamentale per il futuro della squadra di BeppeIachini. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, al tecnico viola è rimasto solo un dubbio sulla formazione che scenderà in campo. Intanto, si riprendono una maglia da titolari Pulgar e Ribery, assenti contro l’Atalanta per squalifica. Tranne Kokorin, tutti i giocatori sono a disposizione di Iachini (compreso il rientrante Igor).

Il dubbio dell’allenatore della Fiorentina riguarda il centrocampo, dove Amrabat, Bonaventura e Castrovilli sono in lizza per una maglia da titolare. Potrebbe restare fuori l’ex Milan – si legge – che potrebbe essere la risorsa migliore da giocarsi a partita in corsa. Per il resto, nessun dubbio: davanti a Dragowski, fiducia a Milenkovic, Pezzella e Quarta, con Caceres e Biraghi sulle fasce.