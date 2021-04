La Fiorentina rimane in corsa per Belotti, ma la fila delle pretendenti è lunghissima. E ora la permanenza al Torino…

Un futuro ancora incerto quello di Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino con il contratto in scadenza nel 2022. Quest’estate dunque si capirà la definitiva decisione del bomber granata e della Nazionale italiana: se rinnoverà con i granata oppure se ne andrà altrove. Non c’è da dire che per lui le pretendenti manchino, visto il grande interesse in Italia ma non solo, visto che Belotti è seguito anche in Inghilterra, Spagna e Germania. Anche la Fiorentina rimane in un gruppo che sembra sempre più folto. Strapparlo al Torino, vista la concorrenza non sarà facile, anche perché il suo addio alla società granata non sembra più così scontato. Questo quanto riportato dal corrieregranata.it