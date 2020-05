La Fiorentina riparte per blindare la permanenza in A…con un occhio alla parte sinistra

La Fiorentina è tornata al lavoro per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato. In settimana infatti la Lega dovrebbe definire e rendere note sia la data che le modalità della ripresa della serie A, che al momento della sospensione era alla 26^ giornata. Sono 12 le partite che si dovranno disputare per chiudere questo campionato in cui la Fiorentina ha vissuto una serie di alti e bassi, senza mai riuscire a scappar via definitivamente dalla zona calda della classifica.

La data della ripartenza del campionato è ancora da definire, ma sembra molto probabile che non sarà il 13 giugno come ipotizzato inizialmente. Secondo fonti attendibili sarà quello del 20 e 21 giugno il weekend buono per la ripresa della serie A.

Per il momento i viola sono ripartiti con gli allenamenti individuali, ma dalla FIGC sono stati validati anche gli allenamenti, che dovranno svolgersi seguendo in modo scrupoloso il protocollo di comportamento.

La situazione in classifica dei viola

Tifosi ed addetti ai lavori non vedono l’ora che il campionato riprenda. Tra gli interessati ci sono anche gli scommettitori che ad inizio anno avevano piazzato delle scommesse antepost sulla Fiorentina e sull’esito della stagione dei viola. In molti avevano scommesso (anche utilizzando i bonus senza deposito) su un piazzamento in Europa League della squadra del presidente Commisso, ma c’era anche chi aveva ipotizzato la retrocessione dei viola.

La Fiorentina in questo momento si trova in una situazione di classifica molto particolare. La squadra viola ha conquistato 30 punti in 26 partite, ma ha appena 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione (il terzultimo posto è occupato da Lecce e Genoa che hanno 25 punti). La zona Europa League invece è molto lontana, se si considera che il Napoli 6° in classifica ha ben 39 punti, motivo per cui i viola, ad oggi, non sono in grado di “cullare” sogni europei.

Il calendario dei viola

Alla ripresa del campionato la Fiorentina si troverà subito di fronte una squadra quasi spacciata, il Brescia ultimo in classifica (ed ormai spacciato, tanto che i bookmakers non accettano più le scommesse sulla retrocessione delle rondinelle). La partita della “ripartenza” si giocherà al Franchi, che sarà ovviamente vuoto a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus.

In successione i viola affronteranno la Lazio in trasferta, il Sassuolo in casa e poi il Parma in trasferta. Seguiranno poi due gare casalinghe molto importanti contro Cagliari e Verone, due squadre che precedono i viola in classifica ma che sulla carta sono avversari alla portata della squadra allenata da Beppe Iachini.

La stagione proseguirà con la trasferta di Lecce e con la gara interna contro il Torino, alla quale seguiranno due trasferte molto insidiose contro Inter e Roma. La stagione si concluderà con due partite che sulla carta sono ampiamente alla portata dei viola e sulle quali siamo convinti che si possa scommettere su una vittoria dei viola: prima ci sarà la gara casalinga contro il Bologna nel derby dell’appennino e poi la trasferta a Ferrara contro la Spal, che visti i soli 18 punti conquistati ad oggi potrebbe anche essere già matematicamente retrocessa.

Cosa pensano i bookmakers

In questo momento le agenzie di scommesse sportive che operano in Italia non prendono ancora in considerazione delle scommesse sulle prossime partite di serie, se non quelle relative alla vittoria del campionato. Stranamente alcuni bookmakers tengono ancora in considerazione la Fiorentina, che ovviamente non ha delle reali possibilità di arrivare al fantomatico terzo scudetto.

Sarà interessante vedere le quote sulle prime partite della ripartenza. Sicuramente nella gara casalinga contro il Brescia i viola saranno nettamente favoriti per la vittoria e magari qualche scommettitore saltuario sfrutterà i bonus senza deposito come quelli disponibili qui https://casinoaams.net/bonus-senza-deposito/ per le scommesse online per fare le proprie puntare sulla partita del Franchi.