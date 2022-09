La Fiorentina riprende i contatti con l’Empoli: Ma la prima risposta azzurra non è incoraggiante

La Fiorentina ha ripreso i contatti con l’Empoli. E questo, non tanto per parlare di Bajrami (si ha l’impressione che questo discorso sia stato messo nel congelatore almeno fino a gennaio), quanto per trattare il cartellino del terzino sinistro Parisi.

I viola hanno messo sul piatto Zurkowski e Terzic per arrivare al giovane esterno, ma la prima risposta azzurra non è stata molto incoraggiante. Siamo nelle ultime ore di questo mercato e l’ultima giornata ci ha spesso regalato grandi sorprese, quindi l’attenzione resta massima, perché non ci sarebbe da stupirsi qualora ci fosse un ribaltone in questa situazione.