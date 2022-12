La Fiorentina scende in campo per Andrea Papi. Barone: “Onorati e fieri di poter dare il nostro contributo per lui”

La Fiorentina scende in campo per sostenere Andrea Papi, il giovane portiere dell’Antella e grande tifoso viola che ha perso una gamba in seguito a un grave incidente stradale.

L’appuntamento è per giovedì 15 dicembre alle ore 17 allo stadio comunale “Pazzagli” di Ponte a Niccheri, dove si terrà un’iniziativa di solidarietà a cui prenderanno parte anche i giocatori della prima squadra e della Primavera gigliata.

I primi 45 minuti di gioco vedranno schierarsi in campo i giocatori della Fiorentina Primavera e dell’Antella. Nell’intervallo la prima squadra della Fiorentina farà una sorpresa per tutti gli spettatori presenti, con autografi, palleggi e molto altro. Poi la Primavera affronterà il Grassina.

“Siamo onorati e fieri di poter dare il nostro piccolo contributo per Andrea” ha affermato il direttore generale, Joe Barone.

Ingresso con contributo minimo di 5 euro, l’intero ricavato della manifestazione servirà a supportare Andrea nel lungo e delicato percorso riabilitativo.