La Fiorentina scende in campo per la seduta pomeridiana… e Kokorin si allena da solo – FOTO FN

MOENA – La Fiorentina è in campo per l’allenamento pomeridiano, senza Krastev e Callejon come vi abbiamo riportato. Particolare però anche il comportamento di Kokorin, che non si è unito al gruppo spostandosi invece in un’altra zona del campo per svolgere lavoro differenziato in maniera individuale.

Per la precisione, Kokorin sta svolgendo una serie di ripetute di corsa sotto la tribuna occupata dai tifosi viola, guidato dal preparatore Damir Blokar. Non ci sono comunque motivazioni fisiche dietro al lavoro differenziato di Kokorin, semplicemente durante ogni allenamento uno o due giocatori a rotazione si allenano individualmente con i preparatori.