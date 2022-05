La Fiorentina sfida la Juventus per Carnesecchi. Un rapporto da ricucire con l’Atalanta per aggiudicarsi il portiere del futuro

Tra i portieri accostati alla Fiorentina, Marco Carnesecchi è probabilmente il profilo più affascinante. Il ragazzo di proprietà dell’Atalanta arriverebbe dalla Serie B, è vero, ma gli addetti ai lavori lo considerano un predestinato. Quelle movenze che ricordano il primo Buffon, quella personalità che ha aiutato la Cremonese a primeggiare nel campionato cadetto, sono caratteristiche da non sottovalutare.

La Fiorentina ha già segnato il nome di Carnesecchi sul taccuino, ma la concorrenza è ampia. In primis quella della Juventus, che per il dopo Szczesny ha intenzione di aprire un lungo ciclo con un portiere giovane come fece con Buffon. Secondo bianconeranews, però, la società torinese al momento sarebbe in seconda fila proprio dietro alla Fiorentina, in pole per aggiudicarsi il numero uno della Nazionale under 21.

I fattori da far coincidere restano comunque tanti, a partire dalla volontà dell’Atalanta. I nerazzurri hanno investito su Musso e difficilmente lo cederanno dopo appena un anno, ma i rapporti con la Fiorentina non sono certo dei migliori. Un aspetto da non sottovalutare, ma che potrebbe essere superato da un’offerta importante da parte dei viola che dopo Frey non hanno più saputo trovare continuità tra i pali.