La Fiorentina strappa un punto al Torino e lascia intatto il suo vantaggio sui granata. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ finita in parità all’Olimpico Grande Torino, una beffa per la Fiorentina che avrebbe meritato anche la vittoria. Dopo i due rossi a Castrovilli e Milenkovic è arrivato il pari di Belotti, “vittima” di un colpo tremendo alla testa da parte del difensore serbo. In precedenza invece Ribery aveva portato avanti la squadra viola con un gran gol: in classifica però la Fiorentina resta a +7 sui granata.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 43, Inter 41, Roma 37, Atalanta, Juventus 36, Napoli, Lazio 34, Sassuolo, Verona 30, Sampdoria 23, Benevento, Fiorentina 22, Bologna 20, Spezia, Udinese, Genoa 18, Torino 15, Cagliari 14, Parma 13, Crotone 12.