La Fiorentina su Joao Pedro. E non è il solo giocatore del Cagliari su cui vorrebbe mettere le mani…

L’attaccante del Cagliari, Joao Pedro, continua a far gola a parecchi club. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al Torino si è affiancata anche la Fiorentina. La società sarda ha respinto una prima offerta per lui da dieci milioni di euro presentata dai granata, perché vorrebbe intascare 15 milioni dalla sua cessione. Ma non finisce qui: sempre per la fonte citata i viola starebbero cercando di mettere le mani su un altro giocatore rossoblu, ovvero il difensore Pisacane.

